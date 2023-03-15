Седоченкова (Понкратова) Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седоченкова (Понкратова) Екатерина Алексеева

Место рождения

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.

Отец: Понкратов Алексей Михайлов

Мать: не указана

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.01.1904 ст.

Муж: Седоченков Николай Афанасьев

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Седоченков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Седоченков Николай Афанасьев

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Седоченков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Седоченков Николай Афанасьев

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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