Седоченкова (Понкратова) Екатерина Алексеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.
Отец: Понкратов Алексей Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Седоченков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Седоченков Николай Афанасьев
Рождение ребёнка
1923
Сын: Седоченков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Седоченков Николай Афанасьев
Смерть
Неизвестно