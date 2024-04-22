Леонов Афанасий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Леонов Сергей
Мать: Леонова Агриппина
Ранее деревня называлась Сидирято
Рождение ребёнка
19.12.1930
Сын: Леонов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Леонова Февронья Евсеевна
Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1936
Сын: Леонов Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: Леонова Февронья Евсеевна
Призыв на военную службу
23.06.1941
Место призыва Семлевский РВК, Смоленская обл., Семлевский р-он.
Воинская часть (в/ч): 594 сп 207 сд Откуда прибыл в в/ч: 40 осбр.
Ранение
?.10.1941
Участвуя в наступательных боях под г. Смоленск был ранен в октябре 1941г.
Военная служба
1941
Место службы 48 отд. троф. б-н. 3 Уд. А
Участие в бою
1941
Получил ранение
Ранение
1942
В наступательных боях за г. Великие Луки в 1942г был ранен.
Участие в бою
1942
Г. Великие ЛукИ
Получил ранение
Подвиг
01.04.1943
Когда совершил подвиг: 01.04.1943 - 30.04.1943. Сержант Леонов А.С. участвуя в наступательных боях под г. Смоленск был ранен в октябре 1941 г. В наступательных боях за г.Великие ЛукИ в 1942г, и в обо... Показать все
Ранение
?.04.1943
В оборонительном бою в районе станции Пустошка в апреле 1943г был контужен.
Участие в бою
1943
Станция Пустошка
Получил контузию
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За боевые заслуги». Когда совершил подвиг: 01.04.1943-30.04.1943. Дата документа о награждении 09.06.1945.
Бракосочетание
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Звание Сержант, должность Повар роты
Смерть
1959