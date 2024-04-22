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Леонов Афанасий Сергеевич

Место рождения

Путьково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Леонов Сергей

Мать: Леонова Агриппина

Путьково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Ранее деревня называлась Сидирято
Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Леонов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Леонова Февронья Евсеевна

Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1936

Сын: Леонов Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Леонова Февронья Евсеевна

Призыв на военную службу
23.06.1941
Место призыва Семлевский РВК, Смоленская обл., Семлевский р-он.
Воинская часть (в/ч): 594 сп 207 сд Откуда прибыл в в/ч: 40 осбр.
Ранение
?.10.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Участвуя в наступательных боях под г. Смоленск был ранен в октябре 1941г.
Военная служба
1941
Место службы 48 отд. троф. б-н. 3 Уд. А
Участие в бою
1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Получил ранение
Ранение
1942
В наступательных боях за г. Великие Луки в 1942г был ранен.
Участие в бою
1942
Г. Великие ЛукИ
Получил ранение
Подвиг
01.04.1943
Когда совершил подвиг: 01.04.1943 - 30.04.1943. Сержант Леонов А.С. участвуя в наступательных боях под г. Смоленск был ранен в октябре 1941 г. В наступательных боях за г.Великие ЛукИ в 1942г, и в обо... Показать все
Ранение
?.04.1943
В оборонительном бою в районе станции Пустошка в апреле 1943г был контужен.
Участие в бою
1943
Станция Пустошка
Получил контузию
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За боевые заслуги». Когда совершил подвиг: 01.04.1943-30.04.1943. Дата документа о награждении 09.06.1945.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Февронья Евсеевна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Звание Сержант, должность Повар роты
Смерть
1959
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