Ненилина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненилина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ненилин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ненилин Александр

Рождение ребёнка
05.10.1912

Дочь: Груздкова (Ненилина) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ненилин Александр

Смерть
Неизвестно

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