Черемхина (Иванова) Валентина Павловна
Место рожденияРоссия, Вологодская область
Дата рождения09.06.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1940
Отец: Иванов Павел Иванович
Мать: Иванова Ираида
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1962
Сын: Черемхин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Черемхин Владимир Степанович
Рождение ребёнка
16.05.1967
Дочь: Осина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Черемхин Владимир Степанович
Череповец, город Череповец, Вологодская область