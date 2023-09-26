Черемхина (Иванова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемхина (Иванова) Валентина Павловна

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Место рождения

Россия, Вологодская область

Дата рождения

09.06.1940

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1940

Отец: Иванов Павел Иванович

Мать: Иванова Ираида

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1962

Сын: Черемхин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Черемхин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
16.05.1967

Дочь: Осина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Черемхин Владимир Степанович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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