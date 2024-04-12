Груздев Матвей Анисимович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти11.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
01.10.1887
Сын: Груздев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
01.10.1887
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
02.04.1889
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
24.05.1890
Дочь: Феодосия Матвеевна
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
11.08.1892
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: Груздева Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.02.1911
Похороны
13.02.1911