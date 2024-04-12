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Груздев Матвей Анисимович

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Место рождения

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

11.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Груздев Анисим Тихонович

Мать: Груздева Екатерина Даниловна

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Груздев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Груздев Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.04.1889

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.05.1890

Дочь: Феодосия Матвеевна

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.08.1892

Сын: Груздев Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: Груздева Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Груздева Евдокия Кузьминична

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.02.1911
Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Похороны
13.02.1911
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