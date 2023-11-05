Иванов Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988
Рождение ребёнка
21.11.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.2018
Дочь: Иванова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности