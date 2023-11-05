Иванов Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1988

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1988

Отец: Иванов Валерий Анатольевич

Мать: Кубышкина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.2016

Сын: Иванов Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.2018

Дочь: Иванова Анастасия Сергеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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