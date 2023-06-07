(Щербина) Анисия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Агриппина Леонтиевна
Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Щербина Григорий Леонтиевич
Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Макарий Леонтиевич
Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно