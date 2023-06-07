(Щербина) Анисия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Анисия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Агриппина Леонтиевна

Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Щербина Григорий Леонтиевич

Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1898

Сын: Щербина Карп Леонтиевич

Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1902

Сын: Щербина Иван Леонтиевич

Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Пётр Леонтиевич

Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Макарий Леонтиевич

Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Осип Леонтиевич

Отец ребёнка: Щербина Леонтий Евтихивич

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Леонтий Евтихивич

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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