Черняева Ефросиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лозицкая Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Лозицкий Яков Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1912
Дочь: Черняева Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Черняев Тимофей
Рождение ребёнка
14.02.1928
Дочь: Лозицкая Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Лозицкий Яков Трофимович
Смерть
1978