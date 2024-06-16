Черняева Ефросиния Петровна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черняева Ефросиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лозицкая Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Лозицкий Яков Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозицкий Яков Трофимович

Рождение ребёнка
12.02.1912

Дочь: Черняева Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Черняев Тимофей

Рождение ребёнка
14.02.1928

Дочь: Лозицкая Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Лозицкий Яков Трофимович

Смерть
1978

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