Круглов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Круглов Иван

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Клавдия

Мать ребёнка: Круглова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Анастасия

Мать ребёнка: Круглова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Александр

Мать ребёнка: Круглова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглова Елена

Мать ребёнка: Круглова Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Анисья

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