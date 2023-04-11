Круглов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Круглов Иван
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Клавдия
Мать ребёнка: Круглова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Анастасия
Мать ребёнка: Круглова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Александр
Мать ребёнка: Круглова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглова Елена
Мать ребёнка: Круглова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круглова Анисья