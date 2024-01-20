Павел Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1909 ст.

Жена: Ульяна Иванова (Егорова?)

Рождение ребёнка
29.01.1910

Сын: Соколов Василий Павлович

Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Егорова?)

Рождение ребёнка
20.01.1916

Дочь: Ксения Павлова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Егорова?)

Рождение ребёнка
23.12.1917

Дочь: Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Егорова?)

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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