Павел Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1910
Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Егорова?)
Рождение ребёнка
20.01.1916
Дочь: Ксения Павлова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Егорова?)
Рождение ребёнка
23.12.1917
Дочь: Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Егорова?)
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно