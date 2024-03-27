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Апсалямов Увахит

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Камашев Апсалям

Мать: Жамиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Увахитов Гарифулла

Мать ребёнка: (Насырова) Минька

Рождение ребёнка
1839

Сын: Увахитов Хамидулла

Мать ребёнка: (Насырова) Минька

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Увахитова) Бибифатиха

Мать ребёнка: (Насырова) Минька

Смерть
Неизвестно

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