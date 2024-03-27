Апсалямов Увахит
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Камашев Апсалям
Мать: Жамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Увахитов Гарифулла
Мать ребёнка: (Насырова) Минька
Рождение ребёнка
1839
Сын: Увахитов Хамидулла
Мать ребёнка: (Насырова) Минька
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Увахитова) Бибифатиха
Мать ребёнка: (Насырова) Минька
Смерть
Неизвестно