Кириллова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Отец ребёнка: Антон Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Кириллов Сергей Антонович
Отец ребёнка: Антон Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Сын: Кириллов Константин Антонович
Отец ребёнка: Антон Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Дочь: Кириллова Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно