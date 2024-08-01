Зикратая Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратая Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зикратый Пётр

Рождение ребёнка
25.12.1882

Дочь: (Зикратая) Анисья

Отец ребёнка: Зикратый Пётр

Рождение ребёнка
21.07.1885

Сын: Зикратый Трофим

Отец ребёнка: Зикратый Пётр

Рождение ребёнка
04.06.1893

Дочь: (Зикратая) Фёкла

Отец ребёнка: Зикратый Пётр

Рождение ребёнка
26.05.1899

Сын: Зикратый Георгий

Отец ребёнка: Зикратый Пётр

Рождение ребёнка
?.02.1907

Дочь: (Зикратая) Агафья

Отец ребёнка: Зикратый Пётр

Смерть
Неизвестно

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