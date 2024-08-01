Зикратая Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зикратый Пётр
Рождение ребёнка
25.12.1882
Дочь: (Зикратая) Анисья
Отец ребёнка: Зикратый Пётр
Рождение ребёнка
21.07.1885
Сын: Зикратый Трофим
Отец ребёнка: Зикратый Пётр
Рождение ребёнка
04.06.1893
Дочь: (Зикратая) Фёкла
Отец ребёнка: Зикратый Пётр
Рождение ребёнка
26.05.1899
Сын: Зикратый Георгий
Отец ребёнка: Зикратый Пётр
Рождение ребёнка
?.02.1907
Дочь: (Зикратая) Агафья
Отец ребёнка: Зикратый Пётр
Смерть
Неизвестно