Соболевский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболевская Марина Викторовна
Мать ребёнка: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболевский Василий Викторович
Мать ребёнка: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболевская Галина Викторовна
Мать ребёнка: Соболевская (Охота) Пелагея Адольфовна
Смерть
Неизвестно