Панченко Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Степан Иосифович

Рождение ребёнка
11.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панченко Степан Иосифович

Ленинский, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
13.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панченко Степан Иосифович

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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