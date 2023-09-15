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Harder Peter Leopold

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

29.08.1777

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1764

Жена: Harder Eleonore

Рождение ребёнка
06.10.1765

Дочь: Harder Gertruda Maria

Мать ребёнка: Harder Eleonore

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
26.08.1767

Дочь: Anna Eleonora

Мать ребёнка: Harder Eleonore

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
27.10.1768

Сын: Von Harder Heinrich Cornelius

Мать ребёнка: Harder Eleonore

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
29.01.1770

Сын: Von Harder Peter Reinhold

Мать ребёнка: Harder Eleonore

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
15.06.1771

Дочь: Harder Johanna Louisa

Мать ребёнка: Harder Eleonore

Pärnu-Pernau
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.08.1777
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