Harder Peter Leopold
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти29.08.1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.09.1764
Жена: Harder Eleonore
Рождение ребёнка
06.10.1765
Дочь: Harder Gertruda Maria
Мать ребёнка: Harder Eleonore
Рождение ребёнка
26.08.1767
Дочь: Anna Eleonora
Мать ребёнка: Harder Eleonore
Рождение ребёнка
27.10.1768
Сын: Von Harder Heinrich Cornelius
Мать ребёнка: Harder Eleonore
Рождение ребёнка
29.01.1770
Сын: Von Harder Peter Reinhold
Мать ребёнка: Harder Eleonore
Рождение ребёнка
15.06.1771
Дочь: Harder Johanna Louisa
Мать ребёнка: Harder Eleonore
Pärnu-Pernau
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.08.1777