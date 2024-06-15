Карпов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Карпов Василий Карпович
Мать: не указана
Военная служба
1874
Во временном отпуске, по желтому билету, 147 пехотного Самарского полка унтер-офицер.
Бракосочетание
28.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Карпов Евстратий Михайлович
Мать ребёнка: Карпова (Перцева) Анна Васильевна
Военная служба
1885
Военного звания.
Смерть
Неизвестно