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Карпов Михаил Васильевич

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Карпов Василий Карпович

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1874
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Во временном отпуске, по желтому билету, 147 пехотного Самарского полка унтер-офицер.
Бракосочетание
28.01.1874 ст.

Жена: Карпова (Перцева) Анна Васильевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Карпов Евстратий Михайлович

Мать ребёнка: Карпова (Перцева) Анна Васильевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1885
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военного звания.
Смерть
Неизвестно

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