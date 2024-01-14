Махонина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1854 г.р.

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МБ
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Место
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Рождение
Около 1826

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Махонин Алексей

Отец ребёнка: Махонин Влас

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Махонин Иван

Отец ребёнка: Махонин Влас

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Махонин Влас

Смерть
Неизвестно
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