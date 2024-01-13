Агафья Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1700 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1719

Муж: Алексей Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1722
Копытово, Шуйский район, Северный край
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