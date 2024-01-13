Агафья Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1719
Муж: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Смерть
После 1722