Лучникова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучникова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.09.1929

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1872

Сын: Лучников Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Лучников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Лучников Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лучников Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Лучников Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лучников Алексей

Смерть
29.09.1929
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