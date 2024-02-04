Хмелевская (Хмелевская) Наталья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Хмелевская) Наталья Абрамовна

Место рождения

Shchigry, Kursk, Russia

Дата рождения

1809

Дата смерти

23.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Хмелевский Абрам Андреевич

Мать: Хмелевская (Хмелевская) Авдотья Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
odnodvorets
Рождение ребёнка
1831

Сын: Хмелевский Ярмил Семенович

Отец ребёнка: Хмелевский Семен Петрович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Хмелевский Федор Семенович

Отец ребёнка: Хмелевский Семен Петрович

Смерть
23.06.1887

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