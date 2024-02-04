Хмелевская (Хмелевская) Наталья Абрамовна
Место рожденияShchigry, Kursk, Russia
Дата рождения1809
Дата смерти23.06.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Работа или профессия
Неизвестно
odnodvorets
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хмелевский Ярмил Семенович
Отец ребёнка: Хмелевский Семен Петрович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хмелевский Федор Семенович
Отец ребёнка: Хмелевский Семен Петрович
Смерть
23.06.1887