Алесандров Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1972
Дата смерти18.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1993
Мать ребёнка: Ефимова Елена Николаевна
Россия, Чувашская республика,город Чебоксары
Рождение ребёнка
14.07.1993
Мать ребёнка: Ефимова Елена Николаевна
Россия, Чувашская республика, город Чебоксары
Смерть
18.12.2011