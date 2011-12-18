Алесандров Сергей Юрьевич 04.10.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлесандров Сергей Юрьевич

Алесандров Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1972

Дата смерти

18.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1993

Сын: Ефимов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимова Елена Николаевна

Россия, Чувашская республика,город Чебоксары
Рождение ребёнка
14.07.1993

Сын: Ефимов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимова Елена Николаевна

Россия, Чувашская республика, город Чебоксары
Смерть
18.12.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.