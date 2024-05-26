Мохов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1924
Дата смерти09.04.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924
Отец: Мохов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1950
Сын: Мохов Владимир
Мать ребёнка: Мохова (Тюлькина) Августа
Рождение ребёнка
12.01.1955
Дочь: Борко (Мохова) Татьяна
Мать ребёнка: Мохова (Тюлькина) Августа
Смерть
09.04.1994