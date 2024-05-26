Мохов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1924

Дата смерти

09.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924

Отец: Мохов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохова (Тюлькина) Августа

Рождение ребёнка
30.07.1950

Сын: Мохов Владимир

Мать ребёнка: Мохова (Тюлькина) Августа

Рождение ребёнка
12.01.1955

Дочь: Борко (Мохова) Татьяна

Мать ребёнка: Мохова (Тюлькина) Августа

Смерть
09.04.1994

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