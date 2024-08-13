Сушкова (Сушкова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Сушкова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Сушкова (Сушкова) Прасковья Мироновна

Отец ребёнка: Сушков Мирон Никифорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сушков Яков Миронович

Отец ребёнка: Сушков Мирон Никифорович

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