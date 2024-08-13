Сушкова (Сушкова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Сушкова (Сушкова) Прасковья Мироновна
Отец ребёнка: Сушков Мирон Никифорович
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Сушков Мирон Никифорович