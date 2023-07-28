Подлубный Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1946 по 1948
Сын: Подлубный Сергей Иванович
Мать ребёнка: Подлубная (Фролова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
После 1946
Сын: Подлубный Евгений Иванович
Мать ребёнка: Подлубная (Фролова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно