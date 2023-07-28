Подлубный Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлубный Иван Григорьевич

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1918 по 1923 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлубная (Фролова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
С 1946 по 1948

Сын: Подлубный Сергей Иванович

Мать ребёнка: Подлубная (Фролова) Евдокия Ивановна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
После 1946

Сын: Подлубный Евгений Иванович

Мать ребёнка: Подлубная (Фролова) Евдокия Ивановна

Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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