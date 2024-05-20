Лязин Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛязин Илья

Лязин Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малолетнева (Лязина) Людмила Ильнична

Мать ребёнка: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лязин Александр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: Боева (Лязина) Вера Ильнична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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