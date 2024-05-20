Лязин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малолетнева (Лязина) Людмила Ильнична
Мать ребёнка: не указана
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: Боева (Лязина) Вера Ильнична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно