Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь мастерового
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сушкова) Настасья Даниловна
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Сушков Прокофий Данилович
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сушков Прокофий Данилович
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Сушкова) Настасья Данилова
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Сушкова) Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Сушкова) Дарья Данилова
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Сушкова) Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович