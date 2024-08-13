Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Тулинова) Дарья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь мастерового
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сушков Петр Данилович

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сушков Гаврила Данилович

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сушкова) Настасья Даниловна

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сушков Егор Данилович

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Сушков Прокофий Данилович

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сушков Прокофий Данилович

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Сушкова) Настасья Данилова

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Сушкова) Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Сушкова) Дарья Данилова

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Сушкова) Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Сушков Даниил Тарасович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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