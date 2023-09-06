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Поляков Евгений Геннадьевич

Место рождения

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Поляков Геннадий Александрович

Мать: Мурзакова Галина Васильевна

Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в городе Москва.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

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