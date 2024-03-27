Вьюжанин Никифор Фотеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Вьюжанин Фотей Степанов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Вьюжанина Агрофена Никифоровна
Мать ребёнка: Вьюжанина Марья Лукояновна
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Вьюжанин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Вьюжанина Марья Лукояновна
Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Вьюжанин Степан Никифорович
Мать ребёнка: Вьюжанина Марья Лукояновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Вьюжанина Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Вьюжанина Марья Лукояновна
Смерть
Неизвестно