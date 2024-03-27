Вьюжанин Никифор Фотеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьюжанин Никифор Фотеев

Вьюжанин Никифор Фотеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Вьюжанин Фотей Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Вьюжанина Агрофена Никифоровна

Мать ребёнка: Вьюжанина Марья Лукояновна

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Вьюжанин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Вьюжанина Марья Лукояновна

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Вьюжанин Степан Никифорович

Мать ребёнка: Вьюжанина Марья Лукояновна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Вьюжанина Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Вьюжанина Марья Лукояновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close