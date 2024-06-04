Салмин Еремей (Уреманка) Андреев (Несвоев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмин Еремей (Уреманка) Андреев (Несвоев)

Место рождения

дер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Салмин Несвой Понятаев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Катерина Федорова (Немецева)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: (Салмина) Настасья Еремеева

Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)

Рождение ребёнка
Между 1729 и 1732

Сын: Салмин Осип (Курушка) Еремеев

Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Салмина) Салманида Еремеева

Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Салмин Осип (Мл) Еремеев

Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Салмина) Наталья Еремеева

Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1757
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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