Салмин Еремей (Уреманка) Андреев (Несвоев)
Место рождениядер. Ново-Паркина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1695
Дата смерти1757
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Салмин Несвой Понятаев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: (Салмина) Настасья Еремеева
Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1732
Сын: Салмин Осип (Курушка) Еремеев
Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Салмина) Салманида Еремеева
Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Салмина) Наталья Еремеева
Мать ребёнка: Салмина Катерина Федорова (Немецева)
Смерть
1757