Мартиненко Елена Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартиненко Елена Зиновьева

Мартиненко Елена Зиновьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартиненко Лаврентий Семенов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Мартиненко) Екатерина Лаврентиева

Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 257
Рождение ребёнка
?.10.1835

Дочь: (Мартиненко) Дария Лаврентиева

Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мартиненко) Надежда Лаврентиева

Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мартыненко Андрей Лаврентиев

Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Лаврентиева

Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.