Мартиненко Елена Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Мартиненко) Екатерина Лаврентиева
Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов
Место жительства
20.04.1835 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 257
Рождение ребёнка
?.10.1835
Дочь: (Мартиненко) Дария Лаврентиева
Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мартиненко) Надежда Лаврентиева
Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мартыненко Андрей Лаврентиев
Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Лаврентиева
Отец ребёнка: Мартиненко Лаврентий Семенов
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 638
Смерть
Неизвестно