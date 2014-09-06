(Скрепцова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Скрепцова) Нина Алексеевна

(Скрепцова) Нина Алексеевна

Место рождения

СССР

Дата рождения

10.02.1946

Дата смерти

06.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1946

Отец: Скрепцов Алексей

Мать: Скрепцова Клавдия

СССР
Рождение ребёнка
05.11.1966

Сын: Свобода Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: Свобода Валерий Константинович

Джамбул, Казахстан
Рождение ребёнка
23.07.1975

Сын: Свобода Владислав Валерьевич

Отец ребёнка: Свобода Валерий Константинович

Джамбул, Казахстан
Смерть
06.09.2014
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close