(Скрепцова) Нина Алексеевна
Место рожденияСССР
Дата рождения10.02.1946
Дата смерти06.09.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1946
Отец: Скрепцов Алексей
Мать: Скрепцова Клавдия
СССР
Рождение ребёнка
05.11.1966
Отец ребёнка: Свобода Валерий Константинович
Джамбул, Казахстан
Рождение ребёнка
23.07.1975
Сын: Свобода Владислав Валерьевич
Отец ребёнка: Свобода Валерий Константинович
Джамбул, Казахстан
Смерть
06.09.2014
Похороны
Неизвестно