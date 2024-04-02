Вольвач (Ульвич) Кузьма Петрович
Место рождения
Дата рождения01.11.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1815
Отец: Вольвач Петр
Мать: Вольвач Прасковья
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вольвач Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Щербина Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Вольвач Карп Кузьмич
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно