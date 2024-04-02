Вольвач (Ульвич) Кузьма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач (Ульвич) Кузьма Петрович

Место рождения

Орехов

Дата рождения

01.11.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1815

Отец: Вольвач Петр

Мать: Вольвач Прасковья

Рождение ребёнка
1844

Сын: Вольвач Гаврил Кузьмич

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вольвач Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Щербина Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Вольвач Карп Кузьмич

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольвач Емельян Кузьмич

Мать ребёнка: Вольвач Матрена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Матрена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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