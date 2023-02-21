Никифорова (Кочетова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1907 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1918
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Емельянович
Рождение ребёнка
20.04.1920
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Емельянович
Смерть
Неизвестно