Никифорова (Кочетова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Кочетова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1907 ст.

Муж: Никифоров Иван Емельянович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.03.1918

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Емельянович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.04.1920

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Емельянович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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