Любимов Виктор Иванович
Место рожденияМосковская обл., г.Кунцево
Дата рождения18.05.1948
Дата смерти17.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1948
Отец: Любимов Иван Иванович
Московская обл., г.Кунцево
Рождение ребёнка
15.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.1990
31 км Московской ж.д.
Причина смерти: Несовместимые с жизнью повреждения костей скелета и внутренних органов