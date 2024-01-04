Любимов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Виктор Иванович

Место рождения

Московская обл., г.Кунцево

Дата рождения

18.05.1948

Дата смерти

17.03.1990

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1948

Отец: Любимов Иван Иванович

Мать: Любимова Мария Григорьевна

Московская обл., г.Кунцево
Рождение ребёнка
15.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.1990
31 км Московской ж.д.
Причина смерти: Несовместимые с жизнью повреждения костей скелета и внутренних органов
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