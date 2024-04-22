Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1886
Муж: Зыков Василий Петров
Рождение ребёнка
28.12.1886
Сын: Зыков Павел Васильев
Отец ребёнка: Зыков Василий Петров
Рождение ребёнка
20.02.1889
Дочь: Зыкова Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Зыков Василий Петров
Рождение ребёнка
?.08.1896
Отец ребёнка: Зыков Василий Петров
Смерть
Неизвестно