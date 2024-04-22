Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Позднякова) Глафира Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Зыков Василий Петров

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1886

Сын: Зыков Павел Васильев

Отец ребёнка: Зыков Василий Петров

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1889

Дочь: Зыкова Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Зыков Василий Петров

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1896

Сын: Зыков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Зыков Василий Петров

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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