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Мухудин Аминов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Амин Зямилов

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.08.1856

Сын: Сайфутдин Мухудинов Дом213

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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