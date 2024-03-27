Мухудин Аминов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Амин Зямилов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.08.1856
Сын: Сайфутдин Мухудинов Дом213
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно