Рыжков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжков Игорь Александрович

Мать ребёнка: Рыжкова (Шумилова) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова (Шумилова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжков Олег Александрович

Мать ребёнка: Рыжкова (Шумилова) Лидия Ивановна

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