Новицкая Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНовицкая Надежда

Новицкая Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новицкий Василь

Отец ребёнка: Новицкий Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Тамара

Отец ребёнка: Новицкий Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Любовь

Отец ребёнка: Новицкий Арсений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Арсений

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.