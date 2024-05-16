Новицкая Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новицкий Василь
Отец ребёнка: Новицкий Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Тамара
Отец ребёнка: Новицкий Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Любовь
Отец ребёнка: Новицкий Арсений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новицкий Арсений
Смерть
Неизвестно