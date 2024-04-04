Солодова (Морозова) Зинаида Анатольевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Анатолий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1952
Сын: Солодов Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Солодов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
12.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодов Валентин Александрович
Смерть
Неизвестно