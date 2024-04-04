Солодова (Морозова) Зинаида Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодова (Морозова) Зинаида Анатольевна

Место рождения

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Анатолий Михайлович

Мать: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.1952

Сын: Солодов Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Солодов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
12.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодов Валентин Александрович

Смерть
Неизвестно

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