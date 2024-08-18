Смирнова Раиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Раиса Федоровна

Смирнова Раиса Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова (Смирнова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
16.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.