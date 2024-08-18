Смирнова Раиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова (Смирнова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Алексеевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно