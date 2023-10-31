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Фишъ Лев
Фишъ Лев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1907
Пол
Мужской
Отец
Фишъ Михель Рувимовъ
Около 1853 г.р.
Мать
Фишъ ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Фишъ Михель Рувимовъ
Мать:
Фишъ ?
Смерть
1907
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