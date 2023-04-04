Уткин Егор Федотов
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Уткин Федот
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1862
Сын: Уткин Яков Егоров
Мать ребёнка: Уткина Анна Герасимовна
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Анна Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно