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Галанова Мария Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1849

Муж: Устюжанин Петр Никифоров

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Третий брак у обоих ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 67 - плёнка 2121840, стр. 207
Рождение ребёнка
11.09.1849

Дочь: Устюжанина Любовь Петрова

Отец ребёнка: Устюжанин Петр Никифоров

Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Незаконнорожденная ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 37 - плёнка 2121840, стр. 178
Смерть
Неизвестно

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