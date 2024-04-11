Галанова Мария Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1849
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Третий брак у обоих ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 67 - плёнка 2121840, стр. 207
Рождение ребёнка
11.09.1849
Дочь: Устюжанина Любовь Петрова
Отец ребёнка: Устюжанин Петр Никифоров
Дикая Дуброва, Сарапульский округ, Уральская область
Незаконнорожденная ЦГА УР ф. 443, о. 1, д. 26, стр. 37 - плёнка 2121840, стр. 178
Смерть
Неизвестно