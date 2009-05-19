Чадаева (Матвеева) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаева (Матвеева) Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1925

Дата смерти

19.05.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925

Отец: Матвеев Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чадаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Чадаев Валентин

Отец ребёнка: Чадаев Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чадаев Петр Иванович

Смерть
19.05.2009

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