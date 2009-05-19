Чадаева (Матвеева) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1925
Дата смерти19.05.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925
Отец: Матвеев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чадаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Чадаев Валентин
Отец ребёнка: Чадаев Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чадаев Петр Иванович
Смерть
19.05.2009