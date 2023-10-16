Ерефенина (Пчелина) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948
Рождение ребёнка
16.02.1970
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Пчелин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1971
Дочь: Новикова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пчелин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1978
Отец ребёнка: Пчелин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно