Гулимова (Бабкина) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулимова (Бабкина) Анна Викторовна

Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

09.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
30.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шомесов Александр Евгеньевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шомесов Александр Евгеньевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шомесов Александр Евгеньевич

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