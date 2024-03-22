Гулимова (Бабкина) Анна Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1981
Рождение ребёнка
30.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шомесов Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шомесов Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно