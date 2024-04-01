Мустаева Самига
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Зядит Хафизович
Рождение ребёнка
30.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустаев Зядит Хафизович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно