Мубаракшин Биктагир Мубаракша улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракшин Биктагир Мубаракша улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мубаракша

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Биктагиров Максум Тагирович

Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы

Юлбат, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Сын: Биктагиров Ханиф Тагирович

Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы

Рождение ребёнка
1932

Сын: Биктагиров Накип Тагрович

Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы

Рождение ребёнка
1936

Сын: Тагиров Фатих Тагирович

Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы

Рождение ребёнка
11.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы

Смерть
Неизвестно

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