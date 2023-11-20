Мубаракшин Биктагир Мубаракша улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мубаракша
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Биктагиров Максум Тагирович
Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы
Юлбат, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930
Сын: Биктагиров Ханиф Тагирович
Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы
Рождение ребёнка
1932
Сын: Биктагиров Накип Тагрович
Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы
Рождение ребёнка
11.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гилязетдинова Сагдия Гилязетдин кызы
Смерть
Неизвестно