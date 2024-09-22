Сущенко Олег Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.2009
Сын: Сущенко Александр Олегович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.2011
Дочь: Сущенко Дарья Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.03.2021
Дочь: Сущенко Надежда Олеговна
Мать ребёнка: Назарчук Светлана Николаевна