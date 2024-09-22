Сущенко Олег Викторович 14.10.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сущенко Олег Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1983

Отец: Сущенко Виктор Николаевич

Мать: Сущенко Любовь Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарчук Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.2009

Сын: Сущенко Александр Олегович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.11.2011

Дочь: Сущенко Дарья Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.03.2021

Дочь: Сущенко Надежда Олеговна

Мать ребёнка: Назарчук Светлана Николаевна

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